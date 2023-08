Tentato omicidio in Sardegna, un uomo col volto coperto cerca di dare fuoco al rivale

Si è avvicinato ad un uomo di 56 anni, gli ha lanciato addosso della benzina ma non è riuscito a dargli fuoco con un accendino perchè la vittima ha reagito. Tentato omicidio in Sardegna, nell’Oristanese, a Gonnosnò. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio. Il malvivente aveva il volto coperto da un passamontagna ma potrebbe già avere le ore contate. Sul caso, infatti, sono già partite le indagini dei carabinieri della compagnia di Mogoro: l’uomo ricoperto di benzina, passato lo spavento, è stato ascoltato dai militari, che sono alla caccia dell’aggressore. Per lui l’accusa, scontata, è di tentato omicidio.