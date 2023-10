Tentato omicidio di Piscinas, 40enne di Masainas condannato a oltre 5 anni di carcere.

I carabinieri di Giba hanno dato esecuzione ieri a Masainas a un ordine di carcerazione trasmesso dalla Procura della Repubblica di Cagliari. L’ordine è stato emesso dopo un’ordinanza della suprema Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal reo. Così, dopo accurate ricerche, i militari hanno rintracciato e tratto in arresto un quarantenne del posto, disoccupato e ben noto alle forze dell’ordine. L’uomo dovrà espiare la pena complessiva di cinque anni, sei mesi e 18 giorni di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole del reato di tentato omicidio commesso, in concorso, a Piscinas il 9 luglio 2007. La vicenda è molto nota e particolarmente cruenta in quanto la vittima venne aggredita a colpi di coltello e di roncola. Al termine della notifica dell’atto, munito di una borsa di effetti personali, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Uta.