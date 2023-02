Tentato omicidio a Quartu, lo scassinatore di auto ridotto in fin di vita

Tentato omicidio in mattinata a Quartu. Un uomo ha aggredito con un oggetto contundente, forse un martello o una spranga, colpendolo più volte alla testa, un 46enne in via Marconi, tra il cimitero e il supermercato Eurospin. La vittima è un 46enne, Luca Lobina, salito negli ultimi giorni alle cronache per avere scassinato decine di auto in città ed essere stato denunciato. La violentissima aggressione è avvenuta verso le 9: Lobina e il suo aggressore si sono affrontati e, in pochi secondi, si è passati dalle parole alla violenza. Il rivale, P.A., l’ha colpito più volte, ferendolo gravemente alla testa e ad un orecchio. Lobina è stato trasportato in fin di vita all’ospedale Brotzu. Sul posto sono arrivati i carabinieri del commissariato cittadino, agli ordini del capitano Michele Cerri: l’aggressore, P. A., è stato fermato e portato in caserma, per lui è quasi sicuro che scatti l’arresto per tentato omicidio. I militari lo stanno interrogando ed è anche presente il suo avvocato.

In parallelo, i carabinieri stanno anche effettuando una perquisizione nell’appartamento di Lobina, nella zona di via Roma.