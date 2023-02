Tentato furto in lavanderia a Quartu, tre giovani incappucciati danneggiano la vetrata e scappano

Tentato furto a Quartu, davanti alla scuola di via Foscolo. Tre malviventi, tutti incappucciati, hanno cercato verso le 21 di entrare nella lavanderia automatica di via Novaro: hanno danneggiato gravemente la vetrata principale, poi sono fuggiti. Ad accorgersi di tutto, praticamente in tempo reale, la stessa titolare dell’attività commerciale, Francesca Masala, grazie alle telecamere di sorveglianza installate nella lavanderia. La donna ha sporto regolare denuncia ai carabinieri, e una mano d’aiuto per risalire alla banda di delinquenti potrebbe arrivare proprio dai preziosi filmati registrati dagli occhi elettronici attivi ventiquattro ore su ventiquattro. I danni, ovviamente, sono limitati alla sola vetrata, ma andranno comunque pagati.

“Non sono riusciti ad entrare”, spiega la Masala a Casteddu Online. “Certo, purtroppo penso che andrà a finire che dovrò pagare di tasca mia tutti i danni”.