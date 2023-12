Tentato furto in appartamento a Cagliari, arrestato 32enne tunisino.

Arrestato per tentato furto in appartamento un trentaduenne tunisino, senza fissa dimora, già noto per precedenti vicende giudiziarie. L’uomo si è introdotto nel terrazzo di pertinenza dell’abitazione di un quarantanovenne cagliaritano, in via San Giorgio, mentre il proprietario era momentaneamente assente. Ha quindi tentato di impossessarsi di alcuni effetti personali della vittima ma è stato presto bloccato dal proprietario di casa, rientrato a seguito di un alert inviatogli dal proprio videocitofono. La vittima ha anche fatto in tempo a chiamare i carabinieri al 112. L’arrestato è stato condotto in caserma in via Nuoro per poi essere rinchiuso in una camera di sicurezza della Stazione di Villanova, in attesa di giudizio.