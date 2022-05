Il conducente si è accorto della strada bloccata, e ha tentato di allontanarsi, ingranando la retromarcia. I banditi lo hanno inseguito ed esploso prima contro il parabrezza e poi su altre zone del mezzo blindato i colpi di fucile. All'interno del portavalori è stato attivato il sistema per macchiare le banconote. A quel punto i malviventi sono fuggiti. Nessuno è rimasto ferito. I due mezzi usati per bloccare il portavalori sono stati trovati a circa un chilometro di distanza incendiati. Sul posto sono arrivati i Carabinieri, Polizia e la Polstrada. Attivato il piano anticrimine regionale, in volo gli elicotteri di Polizia e Carabinieri alla ricerca dei malviventi. Il traffico nella zona è bloccato. (ANSA).

