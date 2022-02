E’ accaduto ieri a Serrenti. I carabinieri della Stazione locale, con la collaborazione della Compagnia di Sanluri, hanno individuato e tratto in arresto un 50enne disoccupato del luogo, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine. I militari lo hanno individuato mentre alla guida di un monopattino elettrico tentava di eludere un controllo stradale dell’Arma, deviando dal proprio percorso e dirigendosi in una strada laterale. Immediatamente seguito e bloccato dai militari e sottoposto a perquisizione personale d’iniziativa, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina. Al termine delle conseguenti operazioni di perquisizione domiciliare, poste in essere da personale del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sanluri, sono stati rinvenuti e sequestrati 1,1 chili di marijuana contenuta in più confezioni di cellophane, 100 grammi di hascish in più confezioni di carta stagnola e cellophane, 20 grammi di cocaina in 40 involucri di cellophane termosaldato, 35 grammi di sostanza da taglio del tipo mannite, materiale per il confezionamento in dosi delle sostanze, 1 bilancino di precisione e 250 euro. Quanto in sequestro, viene attualmente custodito presso l’Arma di Serrenti in attesa di essere conferito al RIS di Cagliari per le analisi di laboratorio che possano essere richieste dall’AG. L’arrestato è stato condotto presso le camere sicurezza della Compagnia di Sanluri per il previsto fotosegnalamento, per poi essere trasferito al carcere di Uta secondo le disposizioni della Procura della Repubblica di Cagliari. L’uomo percepisce il reddito cittadinanza, per cui saranno effettuate delle verifiche sull’esistenza dei requisiti per averne diritto.

