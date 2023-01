Si è presentato a casa della vicina e ha cercato di ucciderla con un coltello. L'uomo è stato bloccato dalla Polizia ed è già stato trasferito nel carcere di Badu 'e Carros con l'accusa di tentato omicidio. E' accaduto a Nuoro in una palazzina di via Piemonte. E' stato il figlio della donna a chiedere aiuto al 113: era al telefono con la madre quando qualcuno, nell'abitazione di quest'ultima, ha suonato il campanello. Ha sentito le urla, poi la comunicazione si è interrotta.

Avvisata la Polizia, sul posto sono arrivati gli uomini della Volante e della Squadra Mobile. La donna era stata aggredita, senza alcun motivo, da un uomo che abita nello stesso edificio. Da quanto ricostruito, la vittima ha aperto la porta e il vicino le si è scagliato contro impugnando un coltello e riuscendo a ferirla a una mano mentre lei tentava di difendersi. Poi è scappato ritirandosi nel suo appartamento: lì lo hanno trovato gli agenti, era in stato confusionale e continuava a ripetere di voler uccidere la donna, in seguito medicata dal 118.



Fonte: Ansa Sardegna

