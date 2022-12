Nel corso dell’intervento i militari hanno rintracciato l’uomo all’interno del cortile privato dell’abitazione della donna, quando ancora armeggiava per cercare di entrare. Si trovava difatti di fronte alla porta d’accesso. L’arrestato è stato tradotto presso il Tribunale di Cagliari in attesa del giudizio con rito direttissimo disposto dall’autorità giudiziaria.

L’uomo, attorno alle ore 5:30 di stanotte, dopo essersi recato in via Bologna presso il domicilio della ex fidanzata, una trentasettenne romena, dalla quale era stato allontanato nel corso della serata precedente dopo un forte litigio, aveva preso a sferrare calci contro la porta d’ingresso dell’abitazione della donna al fine di potervisi introdurre, danneggiando l’infisso.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail