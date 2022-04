ASSEMINI. Topo d’auto sbaglia obiettivo e si trova ad avere a che fare con il proprietario della macchina, un carabiniere del nucleo cinofili di Cagliari. Bloccato, messo al tappeto e messo in condizione di non muoversi, l'uomo è stato poi consegnato dal militare ai colleghi della sezione radiomobile del capoluogo.

E’ accaduto ieri pomeriggio 22 aprile ad Assemini e a finire in manette per tentata rapina impropria è un 48enne di Maracalagonis, di fatto senza fissa dimora, con precedenti denunce a carico. L’uomo, dopo aver fatto accesso all’interno del giardino di pertinenza dell'abitazione di un carabiniere di 43 anni, si è introdotto nell'autovettura del padrone di casa e iniziato a rovistare al suo interno. Il proprietario, allertato dai rumori provenienti dal cortile, è riuscito a cogliere sul fatto l’intruso che, vistosi scoperto dal carabiniere che si era qualificato come tale, ha proferito all'indirizzo del padrone di casa parole offensive e di minaccia e, successivamente, gli si è scagliato contro sferrandogli dei calci. Il militare, vinta la resistenza dell’aggressore dopo una colluttazione, lo ha immobilizzato e posto in sicurezza a terra e, contestualmente, ha richiesto al 112 l'intervento di una pattuglia in ausilio.

Giunta la gazzella sul posto, i militari sopraggiunti hanno preso in carico l’arrestato e lo hanno trasportato a Cagliari nella caserma di Via Nuoro. Dopo un passaggio al Policlinico di Monserrato per verificarne le condizioni fisiche, in relazione anche al suo forte stato di agitazione, avendo rifiutato qualunque cura, ha trascorso la notte in camera di sicurezza, per essere presentato oggi al palazzo di giustizia di Cagliari per la convalida dell’arresto ed il giudizio con rito direttissimo in relazione dei reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e tentato furto aggravato, poi diventato rapina impropria.(l.on)