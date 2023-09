Tenta di rapinare un'anziana, il video del pestaggio dell'aggressore diventa virale

Ha tentato di derubare un’anziana alla periferia di Roma, ma è stato pestato con calci e colpito più volte con un casco.

Un cittadino indiano di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri per rapina. Il pestaggio del giovane da parte di alcuni passanti è stato ripreso in video da una residente ed è diventato virale sui social come un caso di giustizia fai da te.

I militari avvieranno accertamenti per identificare gli aggressori che si sono accaniti sul giovane.

Leggi su https://www.agi.it/cronaca/news/2023-09-08/tenta-rapinare-anziana-roma-pestato-da-folla-22941470/