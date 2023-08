Tenta di lasciare l'Isola con 41 kg di ciottoli prelevati dalle spiagge: sanzionato turista francese

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Porto Torres, hanno fermato e sottoposto a controllo un cittadino francese in procinto di imbarcarsi sulla nave diretta a Nizza.

Dai controlli effettuati è risultato che nel bagagliaio dell’auto nascondeva 41 kg di ciottoli e sassi prelevati dalla spiaggia di Lampianu, nel Comune di Sassari.

Il passeggero è stato sanzionato in base alla Legge Regionale n. 16/2017 “Norme in materia di turismo” il quale prevede che: “Salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, chiunque asporta, detiene, vende anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie provenienti dal litorale o dal mare in assenza di regolare autorizzazione o concessione rilasciata dalle autorità competenti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000”.

I reperti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, per poi essere ricollocati nel punto di prelievo, tramite il personale del centro di educazione ambientale del Parco di Porto Conte e Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, grazie ad una apposita convenzione stipulata lo scorso anno da ADM con il Parco Regionale di Porto Conte.