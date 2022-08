Tenta di lanciarsi dal balcone, turista salvato da carabinieri - Sardegna

Dopo una lite in famiglia, aveva deciso di farla finita gettandosi dal balcone al terzo piano della casa presa in affitto per le vacanze in Sardegna.

Un turista di 36 anni è stato salvato dai carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania, che intervenuti a Santa Teresa Gallura, nella frazione San Pasquale, sono riusciti a farlo desistere dal tentativo di suicidio.

Uno dei militari è riuscito ad avvicinarsi al 36enne ed a instaurare con lui un dialogo: ha ascoltato l'uomo lamentarsi dei suoi problemi di salute e in famiglia, è stato comprensivo, gli ha dato consigli e richiamandolo agli affetti dei due figli e alle responsabilità di genitore lo ha convinto a rientrare in casa.

Dopo l'abbraccio con il carabiniere che gli aveva appena salvato la vita, l'uomo è stato affidato alle cure dei medici. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna