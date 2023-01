“Pare che dopo l’elezione qualcuno si sia completamente dimenticato dei problemi delle famiglie e delle imprese”, scrive ancora il vicesindaco dimissionario di Siamaggiore. “Oggi le indennità sono raddoppiate in qualche caso anche di più e probabilmente questo rende più appetibile un ruolo in giunta, ma ritengo che l’onestà intellettuale paghi sempre”, conclude Federico Erdas. “Bisogna saper aspettare”.

“Con una mail questa sera ho rassegnato le mie dimissioni dalla Giunta Comunale di Siamaggiore in piena rottura con l’azione di governo attuata dal sindaco Davide Dessì”, si legge nella nota diffusa da Federico Erdas. “Nonostante il numero di voti da me raggiunto come preferenze individuali abbiano consentito al Sindaco di raggiungere il quorum ed essere eletto”.

Tensioni al Comune di Siamaggiore. Il vicesindaco Federico Erdas ha rassegna le dimissioni. Lo ha annunciato in serata con una nota in aperta polemica nei confronti del sindaco Davide Dessì, da lui messo sott’accusa.

Fonte: Link Oristano

