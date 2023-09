Tensione fra due allevatori, uno spara un colpo di pistola contro la casa dell’altro

Senorbì

I carabinieri hanno sequestrato l’arma e l’hanno denunciato

In seguito a vecchi dissapori, ha sparato un colpo di pistola contro la casa di un allevatore rivale. Per questo un uomo di 59 anni è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri: dovrà rispondere di minaccia aggravata con esplosione di un colpo di pistola.

L’episodio si è verificato ieri sera, in località Santa Mariedda, a Senorbì.

Il colpo è partito dall’auto del cinquantanovenne. A rivolgersi ai militari è stata la vittima, un uomo di 62 anni.

Una perquisizione ha permesso ai carabinieri di recuperare un bossolo calibro 7.65 all’interno del veicolo utilizzato dall’allevatore poi denunciato. A casa, l’uomo aveva una Beretta dello stesso calibro e altre armi, regolarmente detenute.

I militari hanno sequestrato la pistola, che sarà affidata al Ris di Cagliari per la perizia balistica.

A parte il procedimento penale, l’allevatore denunciato perderà la possibilità di detenere quelle armi.

Lunedì, 4 settembre 2023