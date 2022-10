Dopo essersi insultati e offesi durante tutta la partita, la tensione fra i tifosi del Cagliari e quelli del Brescia è esplosa subito dopo la gara alla Domus Arena. Fra i cori, anche l’invito a scontrarsi a mani nude, andato a vuoto dentro lo stadio per l’imponente presenza di forze dell’ordine. Ma appena sono usciti, mentre i tifosi del Brescia stavano salendo sul bus in direzione aeroporto, alcuni tifosi rossoblu si sono avvicinati ai mezzi, hanno urlato insulti e minacce, questa volta a distanza molto ravvicinata. Alcuni fra i supporter bresciani sono scesi dal pullman con l’intenzione di rispondere all’invito a rissare con i rivali cagliaritani, ma gli uomini delle forze dell’ordine in tenuta antisommossa sono riusciti a evitare contatti tra le due fazioni. Molti disagi però per gli automobilisti che stavano lasciando lo stadio, con il traffico bloccato finché il bus dei bresciani non ha raggiunto la distanza di sicurezza.

