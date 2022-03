Ieri ad Arbus, a conclusione di un’attività d’indagine scaturita dalla richiesta d’intervento effettuata dalla direttrice dell’ufficio postale di via Cavalier Caddeo, i carabinieri hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio e sanzionato in via pecuniaria (400euro) per inosservanza delle prescrizioni finalizzate a prevenire o ridurre il contagio da Covid-19 una 36enne del luogo, disoccupata. La donna ha preteso di entrare all’interno dell’ufficio postale, rifiutandosi però di mostrare al personale il necessario green pass, pur essendone provvista, turbando così il regolare svolgimento delle attività dell’ufficio e rallentando tutte le operazioni. Alla donna è stata anche contestata una sanzione amministrativa poiché indossava la mascherina chirurgica abbassata rendendone inutile la funzione.

