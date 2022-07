Tensione a Sinnai per lo sfratto di una famiglia, gli amici fanno scudo: sul posto carabinieri e un’ambulanza

Un tentativo di sfratto, “il terzo”, è in corso in un’abitazione di Sinnai, in via De Chirico, al civico 14. Sul posto sono arrivati i carabinieri e l’ufficiale giudiziario. E, da prima, anche due ambulanze, oltre all’acquirente dell’abitazione, che sarebbe già andato via. Gli amici e i conoscenti della famiglia sotto sfratto hanno creato un cordone, per impedire alle forze dell’ordine di procedere con lo sfratto. A spiegare cosa stia succedendo, e le loro ragioni, è la figlia dell’attuale padrone dell’abitazione, Valeria Mattana: “Vogliono mandarci via perchè sostengono che non abbiamo pagato circa cinquantamila euro. Quei soldi, però, noi li abbiamo versati già da tempo, ma purtroppo siamo stati truffati. Papà si è sentito male ed è arrivata anche un’ambulanza”. Si tratta di una vicenda particolare e delicata, sulla quale c’è anche un avvocato al lavoro. Il legale della famiglia, Daniele Morelli, sta ultimando una dettagliata denuncia da presentare alla procura di Cagliari. Contattato dalla nostra redazione, ha confermato che “sto già lavorando per protocollare la denuncia. Spero che si possa ottenere una proroga a settembre. È questo l’obbiettivo, mi dispiace che ci siano stati momenti di tensione tra l’attuale padrone di casa e il nuovo acquirente