Tennis: la novità Challenger 175 sbarca a Cagliari a maggio - Sardegna

Il Tennis Club Cagliari torna ad ospitare un evento internazionale. Sui campi in terra rossa di Monte Urpinu, dall'1 al 7 maggio è in programma il "Sardegna Open", evento 'premium' della neonata categoria Challenger 175. Subito dopo il Masters 1000 di Madrid, e sulla strada che porta al Foro Italico, i big del tennis faranno tappa a Cagliari per questo atteso evento internazionale della stagione 2023, il primo evento 'premium' del nuovo circuito Atp Challenger.

Da oggi è possibile acquistare i biglietti su TicketOne (per i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel è previsto uno sconto del 20% sull'acquisto del singolo biglietto e del 10% sull'acquisto degli abbonamenti). A Monte Urpinu si sono giocate sei sfide dell'Italia in Coppa Davis oltre alla finale di Fed Cup 2013, vinta dalle azzurre contro la Russia. Nel 2021 il circolo cagliaritano ha ospitato un torneo Atp 250 vinto dall'azzurro Lorenzo Sonego.

Lo scorso settembre l'Atp ha presentato la riforma radicale del circuito Challenger per la stagione 2023. La riforma prevede un aumento record degli eventi e del montepremi, la semplificazione delle categorie e l'ottimizzazione del calendario. Questi i principali cambiamenti: le categorie sono state ridotte da sei a quattro (Challenger 50, Challenger 75, Challenger 100 e Challenger 125) e a questi sono stati aggiunti tre eventi 'premium' (Challenger 175). Saranno 195 dunque i tornei del Challenger Tour 2023 (contro i 182 del 2022) per un ammontare complessivo di 21,1 milioni di dollari di montepremi (contro i 13,2 milioni del 2022).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna