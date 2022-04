Tennis: BJ King Cup; Garbin, bene 2-0 ma ora ricominciamo

Italia avanti due a zero sulla Francia nei preliminari delle sfida di Billie Jean King Cup in corso al Tennis club di Alghero. Domani è già mezzogiorno di fuoco con la sfida decisiva, almeno per le azzurre, tra le numero uno Camila Giorgi e Alizé Cornet. All'Italia ora basta un punto.

Situazione di vantaggio, anche psicologico, apparecchiata dalla vittoria a sorpresa di Jasmine Paolini contro la favorita Cornet. Dopo il primo set nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla toscana, affaticata forse per il gran caldo. E invece Paolini, che aveva perso 2-6, ha risposto con un 6-1 che ha rimesso in equilibrio il match. Mitica nel set finale: si salva da due match point e poi domina al tie break. Nel finale anche un piccolo incidente: la rottura dei lacci delle scarpe.

"Sono partita male per colpa della troppa tensione - le parole di Paolini -, ma ho iniziato a sbloccarmi man mano che passavano i game. Ho dato tutto, per la fatica a un certo punto non riuscivo più a servire al massimo. Poi anche il problema ai lacci, per due volte. Sono strafelice".

Per Giorgi partita facile. "Facile no - commenta -, soprattutto perché rientravo dopo tanto tempo. Non esistono partite facili, sono contenta di avere fatto le cose giuste al momento giusto".

La capitana Tatiana Garbin è soddisfatta del 2-0: "Ci speravo - ammette -, ma non era assolutamente scontato visto che Camila con questa avversaria aveva perso due volte. Sono contentissima per lei. E per Jasmine: una partita iniziata male per la tensione. Poi si è sbloccata, ha giocato profondo. Infine la lotta sino alla fine con gli incidenti dei lacci. Domani però è un altro giorno, pensiamo di essere sullo zero a zero. Bisogna tenere la concentrazione altissima".



