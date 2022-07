Tennis: bene i sardi a campionati italiani di 2/a categoria - Sardegna

Seconda giornata di qualificazioni ai campionati italiani di seconda categoria di tennis in corso sui campi in terra battuta del Tennis club Cagliari. Avanti il sassarese Andrea Cherchi nel quasi derby con Mattias Pisanu, giocatore di origini sarde ma tesserato a Crema.

Per l'alfiere della Torres un netto successo: 6-2, 6-3. Bene anche il quartese dello Sporting club Andrea Busonera: anche per lui secca vittoria in due set contro Francesco Burzi, Villaforte Tennis: 6-3, 6-0. Match del giorno quello che, dopo due ore e ventisette minuti, si è concluso con la vittoria di Federico Olla, Tennis club Cagliari, su Valerio Giordani, team Vianello Roma. Il padrone di casa sul campo 14 ha iniziato male. Ma poi ha lottato punto su punto riuscendo a conquistare il secondo set al tie break. Sfida decisiva a dieci con il super tie break. E ancora una volta Olla riesce a spuntarla: 10 a 6. Passa il turno anche Alexander Fragasso, Tennis club Portotorres, con un secco 6-4, 6-3 su Jacopo Borsoi, Tc Viterbo. Più sofferto il successo di Dario Nicolini, Decimomannu, su Fabio De Filippis, Tc Piazzano, per risolvere il primo set ci vuole il tie break, poi il resto è relativamente più semplice: 6-4. Sofferenza un po' in avvio per Federico Tassi (Tc Borgotrebbia) contro l'anconetano Filippo Morroni (7-5), ma poi la strada nel secondo set è in discesa (6-3). Più facile la vittoria di Niccolò Lippolis, Park Tennis, su Mauro Testa, Quattro mori tennis team: 6-0, 6-3.



