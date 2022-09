Tennis: assi racchetta e amatori in campo a Poltu Quatu - Sardegna

Otto campioni del tennis internazionale pronti alla sfida sui campi di Poltu Quatu. Il 10 e l'11 settembre assi della racchetta come Marion Bartoli, Marco Chiudinelli, Iva Majoli, Davide Sanguinetti, Mara Santangelo, Fabrice Santoro, Francesca Schiavone, Andreas Seppi (tuttora in attività) i protagonisti di un torneo che coinvolgerà anche chi gioca solo ed divertimento: previste anche match di coppie miste con giocatori non professionisti. Il torneo si chiama "Pro - I - Am". Sede Poltu Quatu: l'organizzazione è supportata dal team del Grand Hotel Poltu Quatu e di Heaven Group.

"La collaborazione con il torneo ProIAm sposa la nostra strategia di diversificazione delle iniziative messe in campo nel corso di questa stagione, che è risultata vincente - dichiara Rafael Torres, CEO di Girama Hospitality che gestisce Poltu Quatu -Abbiamo già registrato risultati eccellenti sin dall'apertura, con una tendenza che prosegue anche per il mese di settembre e certamente la possibilità di animare il borgo e la destinazione con proposte ad hoc ha permesso di creare esperienze uniche per i nostri ospiti, grazie a sinergie strategiche volte a promuovere la destinazione nel panorama turistico internazionale".



