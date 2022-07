Tennis: ai campionati italiani avanza il sardo Marco Dessì - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 26 LUG - La Sardegna c'è. Ma l'isola ai campionati italiani di tennis in corso al Tc Cagliari sarà rappresentata solo da Marco Dessì, tesserato con il Tc Viterbo.

Fuori tutti gli altri. A testa alta, però: Binaghi e Porcu del Tc Cagliari e Pace del Tc Porto Torres si sono arresi solo al terzo set.

Out con onore anche i giovani Sanna, Tc Cagliari, e Fragasso, Tc Porto Torres, sorpresa della prima parte di torneo. A tenere alto l'onore della Sardegna ci ha pensato Marco Dessì, 2.2 con ambizioni tricolori: doppio 6-1 sul centrale contro Banti. È andata meno bene invece al fratello Niccolò, 2.3, battuto da un buon Ferrarolli 1-6, 0-6.

I big intanto non steccano l'esordio ai campionati italiani di seconda categoria di tennis. Sui campi del Tennis club Cagliari il favorito numero uno Alessandro Ingarao entra in campo nel pomeriggio e, di fronte al primo ostacolo, il buon Daniele Augenti, vince facile in due set. Bene (quasi) tutti gli altri 2.2 che proveranno a fermare la corsa di Ingarao. Poco sudore per Niccolò Catini: ha giocato un solo game, poi l'avversario, Lippolis, si è ritirato per infortunio. Il più giovane degli aspiranti allo scudetto, il genovese Gianluca Cadenasso, ha cominciato battendo in due set il baby 2005 di Porto Torres Alexander Fragasso, rivelazione della prima parte di torneo.

Cadenasso, classe 2004, è già 2.2: i campionati italiani possono essere il suo trampolino di lancio. Il romano Miceli, Eur, in versione Medveved (il suo modello di giocatore) ha battuto 6-2, 6-0 Ravasio. Ma lo sconfitto ha un'attenuante lunga quattro ore: il tempo in campo nella partita vinta ieri. La sorpresa del giorno è stata quella del genovese Riccardo Tavilla, 2.4: ha battuto nettamente 6-1, 6-0 il 2.2 Tommaso Dal Santo. Con il torneo che implacabilmente depenna uno dei favoriti alla vittoria finale: giornata davvero storta per il vicentino.

Intanto sono iniziati nel pomeriggio i primi incontri del torneo di doppio. (ANSA).



