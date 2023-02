Teneva pistola e munizioni rubate dentro l’armadio: arrestato e condannato

Nuoro

Operazione della squadra mobile e dell’Unità cinofila anti-esplosivo del Caip di Abbasanta

Nell’armadio aveva una pistola e munizioni rubate. Un uomo è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile con la collaborazione dell’Unità cinofila anti esplosivo del Caip di Abbasanta.

Prima trattenuto nelle celle di sicurezza della questura in attesa del rito per direttissima, stamane è comparso davanti al giudice ed è stato condannato a 6 mesi, con sospensione della pena, in quanto è incensurato.

L’episodio è accaduto nei giorni scorsi. Gli operatori di polizia e i cani, durante una perquisizione hanno rinvenuto la pistola Pietro Beretta Modello 82 BB calibro 7,65 e 50 cartucce dello stesso calibro Browning marca Fiocchi nell’armadio della camera da letto dell’uomo.

Dagli accertamenti eseguiti dal personale della squadra mobile della questura di Nuoro armi e munizioni sono risultati essere rubati lo scorso mese di novembre. Sia la pistola, sia le cartucce sono state sequestrate.

