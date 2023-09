Tende, gazebo, cucine e bombole di gas: sanzioni ai campeggiatori abusivi sulla costa di Bosa

Bosa

L’Ufficio circondariale marittimo impegnato tra informazione e controlli

Sono quattro le sanzioni elevate dai militari dell’Ufficio circondariale marittimo di Bosa ai campeggiatori abusivi sorpresi nel periodo di Ferragosto. Durante i controlli sono stati individuati due tende da campeggio e due gazebo di grandi dimensioni con tavoli, sedie e cucine da campeggio munite di bombole del gas, e diversa attrezzatura da spiaggia lasciata in spiaggia durante la notte come “ombrellone segna- posto”.

“Abbiamo notato una maggiore consapevolezza non solo sulle norme vigenti, ma anche sui valori dei quali la norma si pone a tutela, comprendendo l’importanza della libera fruizione degli spazi demaniali marittimi, del divieto di abbandono di rifiuti in spiaggia e del divieto di picchettare le scogliere al fine di fissare attrezzatura da campeggio”, spiega il comandante Fabrizio Frascella.

Nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro 2023, il personale del Circomare ha messo in campo una intensa campagna preventiva per limitare il fenomeno, in particolare nei tratti di litorale storicamente interessati dal campeggio abusivo.

“Nelle località Tentizzos, Torre Argentina e S’Abba Drucche, tradizionalmente ad agosto è consuetudine che diversi bagnanti si accampino, anche per diversi giorni, con tende da campeggio e gazebi, anche recintando più o meno vaste aree di demanio in violazione dell’ordinanza balneare della Regione Sardegna, che vieta espressamente tali comportamenti”, specifica il comandante Frascella.

“Proprio in considerazione della consuetudine ultradecennale di tali comportamenti non consentiti”, sottolinea Frascella, “quotidianamente è stata eseguita un’attività preventiva di informazione, per far conoscere i contenuti dell’ordinanza regionale. Tale attività, durata per tutta la prima decade di agosto, ha visto ridursi in maniera decisa il fenomeno del campeggio abusivo e quello dell’ombrellone segna-posto”.

L’attività di monitoraggio lungo tutto il litorale di giurisdizione di Bosa continuerà da parte del personale della Guardia costiera, a tutela dei diportisti, dell’ambiente e a garanzia del regolare utilizzo dei litorali.