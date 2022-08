Nel primo pomeriggio acquazzoni si sono registrati, inoltre, nel Nuorese. Stando a quanto raccolto dall’Ansa, nel centro Sardegna la pioggia non avrebbe però causato danni, se non qualche allagamento nelle zone rurali.

L’Anas poco dopo le 18.30 ha comunicato la momentanea chiusura della Statale 554, a Elmas, in direzione Statale 195, in conseguenza dell’allagamento della sede stradale.

Maltempo in Sardegna

Al momento non si segnalano invece interventi dei vigili del fuoco per il maltempo nell’Oristanese.

Il maltempo ha colpito pure la Barbagia di Seulo e il Mandrolisai. A Escolca la strada comunale alle porte del paese e la provinciale per Gergei risultano impraticabili a causa di allagamenti e per al presenza di fango e detriti sull’asfalto.

