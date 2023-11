Tempi lunghissimi per visite e interventi oculistici al Brotzu, 10mila euro extra a medici e infermieri

I dati sono ancora impietosi, per non dire scandalosi. Urgenze a parte, chi spera di essere visitato o deve subire un intervento agli occhi al Brotzu, entro un mese, deve aspettare 151 giorni. Chi invece può attendere anche due mesi deve contare ben 230 giorni. I numeri sono contenuti nell’ultimo report ufficiale sulle liste di attesa, aggiornamento di ottobre. E allora il Brotzu stesso, con tanto di delibera, decide di mettere a bilancio poco più di diecimila euro per gli interventi aggiuntivi. Ogni medico guadagnerà 80 euro per ogni paziente, ogni infermiere cinquanta. Così sarà sino al prossimo trentuno dicembre. Tutte visite che dovranno essere svolte oltre il normale orario di lavoro, grazie al piano di abbattimento originario pensato dalla Regione, che sinora però ha dato pochi frutti.

Chissà se basterà per snellire e sforbiciare una lista di attesa sicuramente molto lunga, dove la media del ritardo è tra le cinque e le otto volte superiori rispetto a quanto stabilito e previsto-sperato, spesso, dal proprio medico di famiglia.