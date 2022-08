Il Comune di Cagliari segue l’iniziativa di Casteddu Online e continua con la campagna di adozione dei quattrozampe ospitati al canile di Cagliari.

“Nella prima settimana – ha commentato il vice Sindaco e Assessore al Verde Pubblico, Giorgio Angius – gli uffici di via Po hanno registrato decine di telefonate e richieste, alcune provenienti anche dal Nord Sardegna, che si sono finalizzate in sei adozioni. Sambuca, Smoked, Nocciolino, Priscilla e due cuccioli di pochi mesi ancora senza nome hanno lasciato il Canile Comunale e sono stati accolti da nuovi padroni. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto, gli organi di stampa che hanno voluto dare spazio alla nostra campagna di adozione e tutti i cittadini che hanno scelto di regalare una nuova vita ai nostri amici a quattro zampe”.

Questa settimana, gli operatori del Canile hanno voluto presentare Tempesta.

Si tratta di una cucciola di poco più di un anno, entrata in canile ad Ottobre 2021 in seguito allo sgombero di un campo Rom alla periferia di Cagliari. Tempesta è una cucciolona esuberante, non sta mai ferma a riposare, cerca continuamente il contatto con le persone e cerca di evadere dai recinti delle aree sgambamento.

Tempesta è socievole con gli altri cani, sta imparando ad andare al guinzaglio (anche se non apprezza moltissimo la limitazione data dallo stesso: fosse per lei correrebbe a perdifiato tutto il giorno) e gioca al riporto della palla.

Tempesta è una cagnetta di taglia media contenuta (circa 12 kg) che necessita di fare parecchia attività fisica quotidiana: si cede in adozione a persone giovani o adulte ma dinamiche, capaci di garantirle il giusto stile di vita, mentre non è adatta a persone anziane o sedentarie.

Tempesta si cede in adozione con obbligo di sterilizzazione che avverrà gratuitamente presso la nostra struttura, in regola con le vaccinazioni previste e in possesso di regolare microchip.

Gli orari di ricevimento per le adozioni sono dal martedì al venerdì dalle 10,30 alle 12 e il sabato dalle 9 alle 11,45.

Per ragioni logistiche e legate alle normative sulle misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio Covid, si raccomanda di fissare un appuntamento contattando il Canile municipale via mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o al numero di telefono 070 677 8115.

