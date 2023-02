Temperature in picchiata, forti piogge, vento e neve: in Sardegna da domani torna l’inverno

E’ stato bello finché è durato, ma ora l’anticipo di primavera che in questi giorni ha regalato cielo terso, sole e miti temperature primaverili lascia spazio a un brusco ritorno dell’inverno, senza sconti: da domani, domenica, le temperature, parecchio al di sotto della media del periodo, andranno in picchiata, scendendo anche di 15 gradi in poche ore, e riporteranno la Sardegna al freddo con forti piogge, vento e neve anche in collina.

Le nuove correnti polari arrivano direttamente dalla Russia con NiKola. Domani sarà il giorno del vero e proprio ribaltone climatico su tutta l’Italia, che comincerà proprio dalla Sardegna con forti piogge e subito dopo neve anche nelle zone collinari.