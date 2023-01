Temperature a picco, neve nel cuore della Sardegna: fiocchi previsti sino a 600 metri

La neve è arrivata in Sardegna, al momento sopra i 1200 metri ma, presto, i fiocchi potrebbero cadere anche a quote più basse, sino a seicento metri. È stato un risveglio imbiancato sul Gennargentu, a Fonni, Su Separadogiu e nel passo di Tascusí. Le temperature a picco in tutta l’Isola, tuttavia, col vento di maestrale che soffierà solo sulle coste, potrà regalare paesaggi imbiancati sino a zone collinari. Gli esperti hanno segnato nevicate in arrivo anche a seicento metri, includendo la zona centro meridionale della Sardegna.

Le temperature, oggi, non supereranno i 15 gradi di massima da nessuna parte. Il freddo pungente è arrivato e gli ultimi avvisi della Protezione Civile sono chiari e improntati alla prudenza, anche per l’arrivo di nevicate.