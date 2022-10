TEM Sardinia 2022 mira a rappresentare per gli operatori un luogo d’incontro ideale per stringere relazioni di valore con buyer e decision maker in un ambiente innovativo e cosmopolita e un’occasione per i territori e i sistemi produttivi per raccontare agli stakeholder del mondo vacanze contenuti e elementi di unicità.

Conto alla rovescia per TEM (Tourism Experience Management) Sardinia 2022, uno dei principali appuntamenti di valenza nazionale e internazionale sul “Turismo esperienziale”, si terrà a Cagliari dal 28 al 30 ottobre 2022 nella splendida cornice dei Bastioni Saint Remy (passeggiata coperta e giardino sotto le mura). L’evento TEM Sardinia 2022, oltre ad avere una precisa mission: rispondere a un inarrestabile trend del mercato delle vacanze, sempre più orientato verso il turismo esperienziale, rappresenta il lancio di una piattaforma di interazione tra gli operatori del mondo vacanze in ambito nazionale e internazionale (tour operator, agenzie di viaggio e media) e tutti gli attori del sistema territoriale Sardegna (strutture turistico-ricettive, enti locali, servizi turistici integrati, sistemi produttivi).

