Telemedicina: ben 700 malati di cuore con pacemaker e defibrillatore monitorati a distanza

San Gavino

L’importante traguardo del reparto Cardiologia dell’ospedale di San Gavino, diretto da Gianfranco Delogu

Ha raggiunto quota 700 pazienti portatori di pacemaker e defibrillatore il progetto del reparto di Cardiologia dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale, guidato dal medico oristanese Gianfranco Delogu, che prevede l’osservazione a distanza. Il direttore generale della Asl 6 del Medio Campidano, Giorgio Carboni, ha fatto sapere che in questi giorni è stato consegnato il settecentesimo comunicatore per controllo remoto, traguardo che ha promosso il presidio del Medio Campidano a centro all’avanguardia nel territorio sardo e nel Centro Sud Italia per la promozione della telemedicina applicata ai pazienti cardiopatici.

Ormai ben oltre il 70% dei pazienti che si rivolgono al centro del Medio Campidano (attualmente circa mille) per l’impianto o il controllo del proprio dispositivo di cardiostimolazione usufruiscono di questo servizio.

Dal luglio 2017 il reparto dell’ospedale della Asl del Medio Campidano, che segue anche pazienti della provincia di Oristano, in linea con quanto suggerito dalle linee guida delle società scientifiche del settore, ha avviato il servizio di monitoraggio remoto dei dispositivi impiantabili. L’equipe dedicata, composta dal direttore Delogu e da tre medici e tre infermieri, ha avviato l’attività di arruolamento dei pazienti, l’attività di counseling e la consegna dei comunicatori, con particolare attenzione per i portatori di defibrillatori o dispositivi per la resincronizzazione cardiaca.

Fra i pazienti seguiti oltre un quinto sono portatori di dispositivi complessi come i defibrillatori sia transvenosi che sottocutanei o quelli per la resincronizzazione cardiaca o la stimolazione fisiologica delle vie di conduzione.

Buona parte di questi pazienti così delicati vengono seguiti parallelamente dall’ambulatorio dello scompenso cardiaco e si avvalgono degli algoritmi avanzati per la prevenzione delle riacutizzazioni (Boston Scientific Heart Logic, Biotronik Selene, Medtronic Cardiac Compass), inoltre una parte significativa di loro trasmettono tele metricamente anche il peso corporeo e la pressione arteriosa mediante dispositivi dedicati.

L’utilizzo di questa tecnologia ha permesso negli ultimi anni un progressivo miglioramento dell’assistenza di queste categorie di pazienti, in primis con una più tempestiva individuazione della modifica delle condizioni cliniche tra le quali il sovraccarico di liquidi e l’insorgenza di aritmie non note quali la fibrillazione atriale, il precoce riconoscimento dei casi di malfunzionamento del dispositivo e un rapido intervento correttivo.

Questa tecnologia ha avuto un impatto importante sulla gestione dei pazienti che sono i primi a richiederne l’attivazione, passaggio importante nell’attivazione di una presa in carico capillare all’interno del territorio di una categoria di malati spesso con difficoltà di mobilizzazione.