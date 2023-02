Telecamere per controllare i dipendenti: denunciati un meccanico e un ristoratore

Cagliari

Ispezioni anche in alcuni cantieri edili, dove sono state riscontrate altre criticità

Avevano installato telecamere di sorveglianza per controllare i dipendenti. I titolari di una officina meccanica di Assemini e di un ristorante di Sinnai sono stati denunciati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) dell’Arma dei carabinieri.

A entrambi è stata contestata l’installazione di impianti audiovisivi per la sorveglianza dei dipendenti: la procedura, infatti, è espressamente vietata dallo statuto dei lavoratori a tutela degli stessi.

È possibile una videosorveglianza solo per specifiche esigenze e con esplicita autorizzazione dell’autorità amministrativa competente.

Ulteriori controlli in questo senso sono previsti nei prossimi giorni a Cagliari e in provincia.

Altri controlli da parte dei carabinieri, in collaborazione con funzionari del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, nell’ambito di un servizio predisposto in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di contrasto al lavoro nero, hanno portato a scoprire alcune irregolarità.

In particolare è stato accertato che presso un cantiere edile operante a Cagliari per la costruzione di alcune unità abitative era presente un ponteggio non conforme allo schema previsto dall’autorizzazione ministeriale, in violazione del decreto legislativo che prevede disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare la tutela della sicurezza dei lavoratori. È stata contestata una sanzione amministrativa di circa 1200 euro e sono state adottate prescrizioni per la messa in sicurezza del cantiere. Nello stesso cantiere sono state anche controllate alcune ditte operanti in subappalto e non sono state riscontrate irregolarità.

In un altro cantiere cagliaritano, gestito da un’altra società, è stato appurata l’assenza dei parapetti sulle scale fisse in costruzione. La mancanza prevede un’informativa di reato all’autorità giudiziaria o in alternativa, qualora la criticità venga sanata entro un certo termine, una sanzione amministrativa pari a 1400 euro.

