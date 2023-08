Telecamere non autorizzate e 3 lavoratori in nero su 5: chiuso un ristorante a Villasimius

Ieri a Villasimius, i carabinieri della Stazione unitamente ai colleghi del Nucleo CC Ispettorato del Lavoro di Cagliari, durante un particolare servizio finalizzato al controllo di pubblici esercizi nelle località costiere, hanno effettuato un accesso ispettivo in un ristorante del luogo ed hanno sanzionato amministrativamente il titolare in quanto nel locale veniva accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza, installato senza titolo autorizzativo. È scattata anche una sanzione pari a 387,25 euro.

Ulteriore violazione in cui è incorso il titolare è quella di aver impiegato 3 lavoratori privi di contratto regolare di assunzione su 5 complessivi presenti che prevede una sanzione amministrativa per un totale di 13 mila 300 euro e la sospensione dell’attività imprenditoriale. Continuano i controlli nel particolare settore, predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari per tutto il periodo estivo.