Telecamere in azienda per controllare un bracciante senza contratto

Quartu Sant’Elena

Sanzione da 7.000 euro e sospensione dell’attività per un imprenditore agricolo

Non solo faceva lavorare in azienda un bracciante senza contratto, ma lo teneva d’occhio con un impianto di videosorveglianza non autorizzato. Per queste irregolarità, un imprenditore agricolo (50 anni, di Quartu Sant’Elena) dovrà pagare una sanzione da settemila euro.

Gli illeciti amministrativi – assieme a un provvedimento di sospensione dell’attività – sono stati contestati ieri sera dopo un’ispezione fatta dai carabinieri della stazione di Sinnai e della compagnia di Quartu, in collaborazione con i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro di Cagliari.

Dopo aver accertato che il lavoratore, di nazionalità italiana, non era stato assunto regolarmente, i carabinieri hanno chiesto all’imprenditore spiegazioni sulla presenza di telecamere collegate a un impianto di videosorveglianza. Si è scoperto così che non era stata chiesta l’autorizzazione all’autorità amministrativa per l’installazione dell’impianto e che il lavoratore non era stato informato della sua presenza.

Lo statuto dei lavoratori vieta di riprendere i propri dipendenti durante le loro attività, senza aver ottenuto il loro consenso.

Sabato, 4 febbraio 2023

commenta

Fonte: Link Oristano