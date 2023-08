Telecamere abusive per spiare i dipendenti del ristorante, una denuncia a Villasimius.

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Cagliari hanno denunciato, per installazione di un impianto di videosorveglianza non autorizzato, un quarantenne originario del nord Italia, titolare di un bar ristorante nella nota località balneare. Nel corso delle verifiche è emerso infatti che attraverso alcune telecamere fatte installare nel proprio esercizio pubblico, l’uomo era in grado di monitorare l’attività lavorativa dei propri dipendenti. Per quanto il sistema di videosorveglianza fosse utile anche per scopi leciti, rendeva comunque possibile la vigilanza da remoto sui dipendenti che è vietata dallo statuto dei lavoratori sin dal 1970. È stata contestata inoltre un’ammenda di 387 euro.