Si ferma anche Oristanio. Nuova tegola per il Cagliari. A seguito di un trauma contusivo riportato durante la sfida a Lecce (in cui ha segnato la rete del pareggio in rimonta), Gaetano Oristanio è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato la frattura composta del quinto metatarso del piede destro.

L’infortunio richiederà un trattamento conservativo, il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter terapeutico. Una brutta notizia per Ranieri che in attacco deve già rinunciare a Shomurodov e Lapadula (infortunati) e a Luvumbo (convocato in Coppa d’Africa).

Il Cagliari torna all’Unipol Domus per la prima sfida casalinga del 2024: domenica 14 gennaio alle ore 15 i rossoblù scenderanno in campo contro il Bologna, gara valida per la 20ª giornata, avvio del girone di ritorno della Serie A 2023-24.