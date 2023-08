Tedesco vende su eBay la preziosa sabbia al quarzo di Is Arutas, il sindaco di Cabras lo denuncia

Sabbia al quarzo di Is Arutas venduta online, su eBay, da un tedesco, con prezzi che variano tra i 18,99 e 26,99 euro a seconda del peso del sacchetto. Un atto proibito e gravissimo, del quale è venuto a conoscenza il sindaco di Cabras, Andrea Abis, che non ha certo perso tempo: “Diversi mi hanno segnalato l’altro ieri la vendita su eBay del quarzo di Is Arutas. Stamattina ho sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Cabras all’attenzione della Procura della Repubblica di Oristano contro questo vandalo dell’ambiente e ignobile speculatore che opera dalla Germania. La tutela ambientale del litorale è un punto irrinunciabile per noi e il turista del Sinis è il benvenuto se si sente parte integrante di una natura preziosa da salvaguardare altrimenti non lo è”, afferma, con decisione, Abis.

“Voglio dire grazie agli agenti della polizia locale, ai barracelli, agli operatori dell’Area marina protetta, alle sentinelle del Sinis, ai bagnini, alle forze dell’ordine, ma soprattutto a tutti voi che volontariamente dalla spiaggia vi impegnate a vigilare sul rispetto delle norme e ci aiutate a difendere il quarzo e la nostra terra dai vandali”.