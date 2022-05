Tedesco ricercato per droga scoperto in campeggio Costa Rei - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 02 MAG - Si è registrato in un camping di Costa Rei, nel Sud Sardegna, per trascorrere alcuni giorni di vacanza ma sulla sua testa pendeva un mandato di cattura europeo. Ed è stata proprio la sua registrazione a farlo individuare. Un tedesco di 37 anni è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Cagliari.

L'uomo deve scontare un anno e sei mesi di reclusione per traffico di droga. I poliziotti lo hanno individuato grazie al sistema di controllo delle persone alloggiate nelle strutture ricettive della provincia, come previsto dal Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza, collegato telematicamente tramite la piattaforma "Alloggiati Web" alle banche dati delle Forze di Polizia.

Il 37enne è stato trasferito nel carcere di Uta. (ANSA).



