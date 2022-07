Tecnologie in campo per trasporti, acqua, turismo e vendite - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 22 LUG - Applicazioni e tecnologie per monitorare gli spostamenti sui mezzi pubblici e per controllare il servizio idrico. Ma non solo: l'innovazione può essere utile anche per il turismo e il commercio. Questo il risultato principale ottenuto da Moni5G- Smart Sardegna, il progetto in partnership tra Università di Cagliari, Linkem e Tiscali.

Oggi a Cagliari sono stati presentati i risultati di due progetti. Uno aveva consentito in particolare di creare delle statistiche utili alla gestione dei servizi di mobilità della città, mentre il secondo ha consentito di automatizzare e trasmettere in tempo reale le misure dei parametri di qualità dell'acqua per attivare un monitoraggio e una ottimizzazione continua del processo di potabilizzazione.

"I positivi risultati di Moni5G dimostrano che le tecnologie innovative come Internet of Things, Intelligenza Artificiale e Blockchain, abilitate dalla rete 5G FWA (Fixed Wireless Access) di Linkem, hanno un impatto concreto sull'innovazione dei servizi per le c.d. Smart City e, in ultimo, sulla qualità della vita quotidiana dei cittadini" ha dichiarato Daniele Righi, Chief Innovation and Business Development Officer. "La ricerca sulla mobilità sostenibile trova per esempio uno sbocco diretto su un mercato che si prevede in forte crescita nel breve periodo. I soli investimenti previsti dal PNRR prevedono, infatti, quasi due miliardi di euro per l'acquisto di nuovi bus ecologici nei grandi comuni , che dovranno essere obbligatoriamente dotati di contapersone automatico". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna