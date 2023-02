Tecnologie alleate dei cardiologi ospedalieri, importante confronto nel congresso sardo di Anmco

Cagliari

Il presidente regionale Gianfranco Delogu: “Malattie cardiovascolari ancora la prima causa di morte in Italia”

L’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri va a congresso regionale a Cagliari. L’appuntamento con “Dove ci porta il cuore” è per venerdì 24 e sabato 25 febbraio, al T Hotel. In Sardegna i soci dell’Ancmo sono circa 140, a livello nazionale, invece, sono 5.700.

Il responsabile scientifico del congresso è Gianfranco Delogu, presidente regionale dell’Anmco e direttore della Struttura Complessa di Cardiologia e Utic dell’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale. Delogu ha guidato l’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri nell’ultimo biennio. Prima di lui l’Anmco sarda aveva avuto un solo presidente originario dell’Oristanese, Gianfranco Ibba.

Il congresso affronterà i temi relativi alle innovazioni, sia in campo interventistico che farmacologico, che continuano a far sì che la cardiologia sia come sempre all’avanguardia di tecnologie diagnostiche e di trattamenti. Su questo sfondo si inserisce la realtà cardiologica sarda, che metterà le sue esperienze e le conoscenze acquisite a disposizione dei pazienti e di chi si prende cura di loro.

Le elezioni si terranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, sotto la supervisione di un funzionario dell’Anmco nazionale. Dal congresso uscirà il nuovo consiglio, che poi alla prima riunione sceglierà il presidente. Nell’ultimo biennio ha rappresentato Oristano la consigliera Franca Liggi. La candidata che la sostituirà sarà Simona Aramu. Alla carica di consigliere è candidato anche il presidente uscente Gianfranco Delogu.

“Le malattie cardiovascolari continuano a essere la prima causa di morte in Italia”, ha detto il presidente regionale dell’Anmco Delogu. “Il ruolo del cardiologo è fondamentale, a tal punto che un presidio ospedaliero non può essere definito tale se manca questa figura. Inoltre, la cardiologia è la branca della medicina che più è interessata dall’innovazione dal punto di vista della tecnologia e dei protocolli. Per questa ragione incontri come quello delle prossime settimane sono importantissimi. Avremo modo di discutere delle nuove tendenze e di fare il punto su come lavorano i vari centri specializzati in Sardegna”.