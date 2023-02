Teatro: rassegna Akròama dedicata a drammaturgia scandinava - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 24 FEB - Akròama volge lo sguardo alla grande drammaturgia scandinava con una trilogia dedicata a Henrik Ibsen e August Strindberg.

Il Teatro delle Saline di Cagliari, con la direzione artistica di Lelio Lecis, propone una duplice rassegna per due differenti pubblici. "Trilogia d'autore" si snoda lungo tre appuntamenti, dall'1 al 31 marzo, firmati da Lelio Lecis e il regista portoghese Rui Madeira. Per i più giovani, invece, ritorna dal marzo al 30 aprile "Famiglie a Teatro".

Gli spettacoli della Trilogia andranno in scena alle 21 e saranno anticipati alle 20.30 da "Frammenti", una breve performance differente per ogni spettacolo con Tiziana Martucci.

Il calendario propone una rilettura di capolavori dei due grandi protagonisti del teatro del '900. Tre eroine sono al centro delle opere: Irene, in "La Creatura", una donna forte che, tradita dal suo artista pigmalione, decide di rincontrarlo e trascinarlo con sè nel regno dei morti; Julìe, in "Signorina Julìe", che sceglie la morte piuttosto che convivere con l'uomo a cui aveva dedicato i propri sentimenti ed Helene, in "Spettri" che combatte, insieme agli altri protagonisti del racconto, con le ombre del passato.

Su il sipario poi per "Famiglie a teatro", con spettacoli pensati per spettatrici e spettatori più giovani con quattro compagnie sarde e in programma le domeniche di marzo e aprile.

Si parte il 5 marzo con Teatro Tragodia e "Baracca e burattori con Alice" di Virginia Garau, che sarà replicato il 12. Il secondo appuntamento, il 19 e 26 marzo è con Abaco Teatro in "E se i topolini scoprissero i tombini" di Marta Proietti Orzella.

Il cartellone propone quindi il 2 e 16 aprile lo spettacolo de La bottega dei Teatranti "Un mondo di fiabe" di Ivano Cugia".

Famiglie a teatro si chiude il 23 e 30 aprile con "Mia, la gallinella rossa" della compagnia sassarese La botte e il cilindro per la regia di Pier Paolo Conconi.

Il cartellone è stato presentato oggi a Cagliari dalla direttrice generale Marina Mura e da Francesco Murgia, responsabile Pubbliche relazioni. Alla conferenza ha preso parte anche l'assessora comunale alla Cultura, Maria Dolores Picciau.

(ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna