Teatro: Elio e Travaglio tra i "Pezzi Unici" firmati Cedac

Drammaturgia contemporanea, nuovi linguaggi della scena, con performances originali, stuzzicanti e divertenti, fuori dagli schemi. Cedac propone dal 16 dicembre al 14 maggio al Teatro Massimo di Cagliari "Pezzi Unici"- Rassegna Trasversa. Quattro titoli, sempre alle 20,30, con protagonisti come Elio, al secolo Stefano Belisari, cofondatore e frontman di Elio e Le Storie Tese che il 16 e 17 dicembre canta e recita Enzo Jannacci in "Ci vuole orecchio", drammaturgia e regia di Giorgio Gallione. Un viaggio tra parole e note, paesaggi metropolitani e personaggi stravaganti con la cifra surreale, ironica e poetica dell'eclettico cantautore e cabarettista milanese.

Il 28 gennaio Marco Travaglio è in scena con "I Migliori danni della nostra vita" per un affresco satirico sulla storia recente del Belpaese. Nel suo nuovo spettacolo il direttore de "Il Fatto Quotidiano" ripercorre con la sua ironia pungente e i toni sferzanti della satira le vicende italiane degli ultimi cinque anni. Il 5 e 6 aprile Daniel Veronese porta in scena "Brevi interviste con uomini schifosi" con la cifra inconfondibile e caustica del compianto David Foster Wallace, nell'interpretazione di Lino Musella e Paolo Mazzarelli, nella terna degli spettacoli finalisti al Premio Ubu 2022, come Migliore nuovo testo straniero o scrittura drammaturgica. Una serie di personaggi "estremi" ma anche emblematici, descritti con umorismo sottile e spietato dall'autore di "Infinite Jest" che il regista propone in forma di dialoghi.

Il 14 maggio il ricordo dei bombardamenti sulla città durante il secondo conflitto mondiale rivive, a 80 anni di distanza, in "Cagliari 1943: la guerra dentro casa" del Cada Die Teatro, con gli Attori della Scuola di Arti Sceniche: Rita Anedda, Clara Belfiori, Salvatore Cao, Riccarda Curreli, Doriano Ferrari, Giannella Manca, Paola Ferro, Carlo Onnis, Angela Palmas, Maria Antonietta Pinna, Susanna Pinna, Massimo Pisano, Daniela Scotto, Carlo Sorresu, Mariella Vella, Ida Ximenes. Regia di Pierpaolo Piludu. La pièce racconta l'orrore e la distruzione attraverso gli occhi dei bambini: una classe di scolari di terza elementare. Una sorta di ritorno alla spensieratezza dell'infanzia, tragicamente interrotta.



