(ANSA) - SELARGIUS, 05 GEN - Un ventaglio di appuntamenti, tra spettacoli, laboratori, installazioni, mostre, merende, giochi, passeggiate in bici. È la formula di "Capitani coraggiosi", la rassegna che Cada die dedica ai più piccoli, in programma dall'8 gennaio al 27 febbraio al Teatro Comunale Si 'e Boi di Selargius con la direzione artistica di Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi.

Per otto domeniche, dal pomeriggio a sera, si potrà assistere agli spettacoli ma anche svolgere le attività proposte da Cemea Sardegna (Centri di Esercitazione ai Metodi dell'Educazione Attiva) e Amici della bicicletta di Cagliari.

Apre il ciclo di spettacoli, tutti con inizio alle 17,30, dopo la merenda, un classico di Cada die, il pluripremiato "Più veloce di un raglio", di e con Mauro Mou e Silvestro Ziccardi, tratto dal racconto "L'asino del gessaio" di Luigi Capuana. Si prosegue il 15 con un'altra produzione locale, "Mignolina", ispirato a una fiaba di Andersen e firmato da Francesca Pani, Andrea Serra e Silvestro Ziccardi, protagonista in scena Pani, regia di Ziccardi.

Il 22 va in scena "Il gatto con gli stivali" produzione Campsirago Residenza (Colle di Brianza), drammaturgia e regia di Marco Ferro, con Soledad Nicolazzi. Il 29 prima regionale per Atlantide coproduzione Cada Die Teatro e La Baracca - Testoni Ragazzi di Bologna. Lo spettacolo è firmato da Bruno Cappagli, Fabio Galanti, Mauro Mou e Silvestro Ziccardi, la regia è di Cappagli e Mou, con Fabio Galanti e Silvestro Ziccardi.

Febbraio si apre il 5 con "Solitarium", produzione del Teatrodistinto di Alessandria, ideato, scritto e diretto da Daniel Gol, con Alessandra Francolini e Sebastiano Bronzato.

Gufo Rosmarino nel mondo di Amarilla è il nuovo capitolo della saga dedicata al simpatico pennuto, tratto dal decimo libro di Giancarlo Biffi, con le illustrazioni di Valeria Valenza (12 febbraio). Grande divertimento domenica 19, a partire dalle 16, con la Festa di Carnevale in maschera. Poi tutti in sala per lo spettacolo Paidia, del Teatro del Sottosuolo, ideatori e interpreti Ado Sanna e Lorenzo Gessa.

Il sipario calerà il 26 febbraio con "Mattia è il nonno", coproduzione Factory compagnia transadriatica di Lecce e Fondazione Sipario Toscana, in collaborazione con Nasca Teatri di Terra, di Roberto Piumini. (ANSA).



