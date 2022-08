Team Arrangiati, buoni piazzamenti e qualche podio nel 2° Slalom città di Usini

Si è concluso con qualche bella soddisfazione lo scorso fine settimana per il Team Arrangiati, che forte di ben otto piloti al via si è ben distinto nel corso del 2° slalom città di Usini. Nel paese Usinese il Team Arrangiati non ha sfigurato dimostrando costanza con la maggior parte dei piloti del team stesso.

Ottima la gara di Enrico Piu che si è piazzato 2° assoluto con la sua Formula Gloria, vincendo la classe 1150 e il gruppo E2SS. Sicuramente Piu avrebbe voluto vincere l’assoluta come dichiara anche a fine gara: “Ma diciamo che la gara è andata quasi bene, nel senso che ho pagato la scelta di tenere gomme vecchie e non montare gomme nuove, ma pago anche la poca concentrazione con cui ho affrontato questa gara e non devo ricadere più in questi errori. Avrei voluto vincere nella classifica assoluta, però guardo sempre il lato positivo e penso che comunque questo risultato porta punti importanti in ottica campionato dove stiamo facendo bene.”

Apprendistato per Fabio Angioj, che ha corso ad Usini con la Formula Predators del padre. Un 5° posto assoluto per lui, ed un 4° di classe e di gruppo. Anche lui come Piu era al via nella E2SS 1150. Una gara dove manche per manche è riuscito a capire i limiti della macchina, anche se con un po’ di rammarico perché nell’ultima salita stava facendo altrettanto bene ma un lungo ad una birillata gli ha precluso ogni ambizione. Queste le sue dichiarazioni dopo la gara: “In generale è stata una bella gara. Ero con la macchina di mio padre, stavamo cercando di mettere la Formula nelle migliori condizioni e salita dopo salita abbiamo cercato anche di migliorare il feeling, i settaggi e ovviamente i riscontri cronometrici. Forse un po’ di rammarico posso averlo per un mio errore nell’ultima manche dove stavo dando tutto per capire i limiti della macchina e ho fatto un lungo, ma nelle gare sono cose che purtroppo possono capitare. Onestamente mi stava cominciando a piacere la macchina perché iniziava a rispondere come doveva, però è andata così. Ci rifaremo nelle prossime gare. Del resto bellissima gara e ottima organizzazione.”

In E1 Italia sono stati due i piloti del Team Arrangiati che hanno cercato di dare il loro meglio con Giuseppe Cocco e Francesco Pinna al via su Renault 5 Gt Turbo. Per Giuseppe Cocco 5° posto di gruppo E1 e 4° posto di classe E1 1600T, dietro di lui Francesco Pinna che ha raccolto un 6° posto di gruppo E1 e un 5° posto di classe 1600T.

Queste le dichiarazioni di Giuseppe Cocco: “Ci tenevo ad esserci in quanto sono di questa zona, e anche nell’organizzazione dell’evento. Più che parlare della mia prestazione ci tenevo a ringraziare tutto il mio paese per essere stato presente.”

Queste le dichiarazioni di Francesco Pinna: “Ma sulla mia gara c’è poco da dire, è normale che avrei voluto far di più. Per quanto riguarda la gara in generale, voglio fare i complimenti per l’organizzazione e l’accoglienza, dettagli che si uniscono ad un bel percorso di gara.”

Nel gruppo S sono arrivati straordinari risultati per i tre piloti del Team Arrangiati, con la vittoria di gruppo e ovviamente di classe S3 per Battista Sias su A112 e le affermazioni sul gradino più alto del podio per Antonio Brundu in S4 su Fiat Uno e di Fabio Cadau su A112 in S2, con quest’ultimo che ha agguantato anche un terzo posto di gruppo.

Per Battista Sias è arrivata una vittoria convincente con un dominio totale, queste le sue dichiarazioni a caldo a fine gara: “Parto facendo i complimenti all’organizzazione per aver messo in piedi uno slalom perfetto in tutto e mi sono molto divertito con un percorso di alto spessore. Sono soddisfatto per il risultato e ci tengo a ringraziare il mio amico e meccanico Tore Piu che mi ha fornito una macchina super e ovviamente non voglio dimenticare gli sponsor che mi appoggiano nei miei impegni sportivi.”

Soddisfatto anche Antonio Brundu che con la sua Fiat Uno ha vinto la classe S4 e ha trovato un 5° posto di gruppo S e alla fine della gara ha dichiarato: “Sono molto contento della gara che ho fatto ad Usini raggiungendo la vittoria, la macchina si è comportata bene ed è stato bello e gratificante poter correre in questa gara che è stata organizzata alla grande. Ringrazio gli sponsor per il sostegno che mi danno concretamente per poter correre.”

Ottima anche la gara di Fabio Cadau che come già sottolineato si è saputo ben distinguere con la sua A112 con vittoria di classe S2 e un terzo posto di gruppo. Queste le sue dichiarazioni post gara: “Sono molto contento della vittoria conquistata, abbiamo fornito un’ottima prestazione che ci ha consentito di avere un gran ritmo per tutta la gara. Spero di continuare così anche in futuro.”

Buona la prima per Martino Mura, che portava al via una Citroen Saxo in N1600 e si è subito fatto notare, migliorando manche dopo manche e cercando di limitare gli errori delle penalità dovute ai birilli caduti. Un secondo posto di classe e un quinto posto di gruppo N per lui, con una vittoria sfiorata in classe 1600 che fa ben sperare per i suoi appuntamenti futuri. Queste le sue dichiarazioni post gara: “Sono molto emozionato perché per me era la prima gara e ho realizzato il mio sogno. È stato bellissimo correre davanti alla mia famiglia, la mia ragazza e gli amici ed è grazie a loro se sono riuscito ad avverare questo sogno. Ci tengo a ringraziare anche il mio datore di lavoro Giuseppe Cocco.”

Foto: Michele Moro