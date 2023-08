Taylor Swift, bella e generosa: 100mila dollari ai suoi collaboratori

Bellissima, talentuosa e amata in tutto il mondo. Taylor Swift gode da anni di un successo planetario, ma non dimentica chi, ogni giorno, l’aiuto a realizzare- ad esempio- i suoi tour mondiali. La star statunitense, infatti, per il suo ultimo Eras tour, ha deciso di donare ai suoi collaboratori (e in particolare ai camionisti che hanno trasportato i materiali da una città all’altra) un bonus di ben 100mila dollari.

A riferirlo è il canale americano Cnn, che conta un numero come 50 persone coinvolte. Il bonus sarebbe consegnato si collaboratori tramite una busta al cui interno c’erano il generoso assegno e lettera di Taylor. La generosità dell’artista ha coinvolto ovviamente anche gli altri suoi collaboratori, come tecnici luci, aiuto catering eccetera.

Un gesto che ha lasciato di stucco tutti, come si può ben immaginare , e che probabilmente farà apprezzare ancora di più l’artista 33enne. Taylor, inoltre, “nasconde” un segreto tutto italiano: la star, nata in Pennysilvania, avrebbe origini italiane, più precisamente di Castelnuovo, nel Cilento. Come raccontato dall’editore Giuseppe Galzerano a Il Corriere del Mezzogiorno «tutto è iniziato quattro-cinque anni fa, stavo facendo una ricerca sulla storia di un anarchico italiano ucciso dalla polizia americana e a un certo punto, consultando alcuni giornali statunitensi, mi apparve una notizia degli anni Venti del secolo scorso da Castelnuovo Cilento: si trattava della morte di una certa Rosa Baldi, i cui figli stavano in America. Collegai quel cognome alla tomba di famiglia di un tale Vito Baldi, nel cimitero del mio paese, che mi aveva sempre incuriosito, perché di costui non si sapeva niente, e decisi di approfondire».

Così arriva ai discendenti di Victor Baldi, di Philadelphia, che gli inviano una foto proprio di Rosa Baldi e Vito Baldi, con in braccio il figlio, Carmine, la cui figlia Rosa sposerà Archie Dean Swift. Uno dei 3 figli della coppia, Scott, è proprio il padre di Taylor. La star avrebbe già espresso il desiderio di vedere con i suoi occhi la terra d’origine del suo trisavolo e della sua famiglia.

Tutta la storia è raccontata nel libro “Philadelphia’s King of little Italy” , che verrà presentato il prossimo 9 agosto nella piazza di Castelnuovo dall’editore Giuseppe Galzerano.

La Swift è attesissima proprio in Italia con il suo tour mondiale che toccherà il nostro Paese per due sole date, i prossimi 13 e 14 luglio 2024 allo Stadio San Siro di Milano, sold out in pochissimi minuti.