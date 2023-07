Taxi “vola” per un centinaio di metri e si ribalta: un ferito

Cronaca L'incidente lungo la Statale 131 DCN

L’incidente lungo la Statale 131 DCN

L’autista di un taxi è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio alle 15,30 lungo la statale 131 Dcn, tra Ottana e Sedilo, all’altezza del chilometro 21. L’uomo viaggiava in direzione di Abbasanta quando, per cause da accertare, ha urtato un’auto.

In seguito al violento impatto il monovolume è uscito di strada finendo in una scarpata e ribaltandosi a quasi 100 metri dalla Statale.

L’autista è uscito da solo dell’abitacolo distrutto ed ha dato l’allarme. L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasferito in ambulanza all’ospedale San Francesco di Nuoro. Illesi gli occupanti dell’altro veicolo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti I vigili del fuoco e la polizia stradale di Nuoro ed Ottana che hanno effettuato i rilievi dell’incidente. I carabinieri di Ottana hanno provveduto a regolare il traffico automobilistico. La polizia dovrà ora accertare le cause dell’incidente.

Domenica, 2 luglio 2023

