Taxi fantasma a Cagliari, nessuna vettura disponibile per andare all'aeroporto di Elmas

Trovare un taxi a Cagliari, anche in settimana, per raggiungere l’aeroporto? Impossibile. Dalle 9:45 alle 10:05 diversi utenti ci hanno segnalato che le due cooperative, 4 Mori e Taxi Rossoblù, non avevano a disposizione nessuna vettura. Risultato? Chi ha l’auto deve fare corse sfrenate per arrivare in tempo utile allo scalo, anche combattendo con auto in panne sulla 554 che paralizzano il traffico. Chi non ha una macchina, invece, perde il volo e appuntamenti di lavoro, o una semplice vacanza. Sia di giorno sia di notte è quasi impossibile trovare un taxi anche in un orario non di punta. E chi riesce ad arrivare a Elmas scopre decine di vetture in attesa di clienti sicuri dei voli che arrivano. Chi vuole andare allo scalo di Elmas dal centro città non ci riesce, e la situazione delle licenze e dei pochi taxi a disposizione sta diventando vergognosa in una città turistica.

Chi, invece, arriva dall’aeroporto, può trovare un taxi per tornare. Ma, anche in questo caso, non si tratta della regola, perchè spesso anche allo scalo cagliaritano, specie di notte, non si trovano taxi.