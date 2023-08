Tavolini abusivi a Cagliari: mazzata a una pasticceria di via Garibaldi, il Comune la chiude per 8 giorni

Tavolini abusivi: il Comune chiude una pasticceria di via Garibaldi per 8 giorni. Il blitz della polizia municipale è scattato il 3 aprile scorso. Nel mirino la società “Dolce Ambrosia S.r.l.s.”, titolare del bar pasticceria “Ambrosia” di via Garibaldi. Gli agenti hanno accertato l’occupazione stradale, senza autorizzazione, tramite l’utilizzo di tavoli e sedie, di una superficie di 24 metri quadrati.

Pochi giorni dopo, l’11 maggio scorso, la società è stata nuovamente sorpresa coi tavolini abusivi in strada. A quel punto il Comune ha deciso per la linea dura e ha imposto gli 8 giorni di stop all’attività del locale. I titolari hanno chiesto di poter “convertire – complessivamente – le sanzioni di chiusura e accessorie, in un’unica sanzione pecuniaria di 4 mila euro da versare in 8 rate mensili di 500 euro ciascuna e la possibilità di avere nuovamente la concessione per l’occupazione del suolo pubblico”. Il Comune ha rifiutato la proposta e così ha stabilito la chiusura del locale per 8 giorni consecutivi dal 6 al 13 novembre 2023 compresi.