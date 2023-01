Tasso alcolemico 5 volte oltre il consentito, due denunce a Dolianova e San Vito.

Ieri a San Vito i carabinieri hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica uno studente ventenne di Muravera, positivo in banca dati delle forze di polizia. All’esito delle analisi ematiche richieste a seguito di sinistro stradale autonomo, verificatosi il 29 novembre 2022 nella via Sarrabus di Muravera, quale conducente di una Vespa Piaggio 125, il giovane è risultato positivo all’etanolo con un tasso alcolemico pari a 2,60 g/l (oltre 5 volte il massimo consentito) e anche ai cannabinoidi. Il 20enne era stato contravvenzionato ai sensi dell’art. 116 commi 15 e17 del codice della strada per guida senza patente perché mai conseguita. Il ciclomotore non era stato sequestrato in quanto non di proprietà del ragazzo. La Procura della Repubblica e laPrefettura di Cagliari sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.

Nella tarda serata di ieri, a Dolianova, i carabinieri hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 42enne disoccupato del luogo, noto ai militari per pregresse vicende. I carabinieri sono intervenuti sulla SS 387 al km. 24+200 in quanto l’uomo, alla guida di una Fiat Panda di proprietà del padre, nel percorrere il tratto di strada in direzione Cagliari ha perso il controllo del veicolo, terminando la propria corsa fuori dalla sede stradale.Sottoposto ad accertamenti alcolemici con un dispositivo in dotazione alla locale aliquota del NORM, il 42enne è risultato positivo evidenziando un tasso alcolemico pari a 2,71gr/l (1^prova) e 2,55 gr/l (2^prova) (oltre 5 volte il massimo consentito e nuovo record dell’anno).Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le prime cure mediche, ma l’uomo ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso. La patente di guida gli è stata ritirata per la revoca. Il veicolo, risultato in regola, è stato recuperato a cura del proprietario. La Procura della Repubblica e la Prefettura di Cagliari sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.

